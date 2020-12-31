Acadia健康照護周三表示，將以10.8億英鎊(約14.7億美元)的價格，將旗下在英國的Priory集團賣給私募公司Waterland。Priory集團專門經營名人客戶的健康照護服務。
Acadia健康照護在2016年以8.5億美元買下Priory集團，該行為照護健康集團在一年前宣布，尋求賣出。
Priory集團在英國有超過450個醫護場所，主要專精於心理健康問題的治療，包括飲食不正常，或戒酒和戒毒問題。
許多名人或歌手，例如Eric Clapton都曾到Priory在倫敦近郊的旗艦照護中心。
來自美國的Acadia表示，該出售交易預計將獲得13.5億美元的收益，款項將用於償還債務。
jefferies銀行表示，多數投資人認為，該交易金額比預期的高，而出售後將讓Acadia重新專注在美國的業務。
在截至九月底的季度中，Acadia在美國的業務成長7.6%，占整體營收65.8%。
英國私募公司Waterland表示，收購後的Priory將與德國的復健健康中心Median合併，合併後的公司將在歐洲有約570個健康照護據點。
(時報資訊)
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