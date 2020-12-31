強寒颶風中告別2020 戴立綱：元旦小心瘋狗浪

寒流發威首日，員林男子猝後，二林鎮81歲婦女也在30日15點52分在家往生，接著大村鄉54男子在30日17點35分死亡、彰化市64婦女在30日22點19分往生、彰化市90男在30日22點47分往生。

31日今天凌晨，彰化市69歲女在凌晨0點52分往生、大村鄉88歲婦女在清晨6點14分往生、芬園鄉84婦女，清晨7點29分在家被發現猝死。

接著31日上午8點到下午17點，又陸續發生83歲婦女、76歲男子、81歲男子、96歲男子、91歲婦女居家猝死，明顯集中在高齡人士。

這波寒流要到元旦過後才會慢慢減弱，發威以來已經讓許多中高齡和心血管不適者冷到凍未條，醫師和消防局都呼籲要做好保暖的工作，冷氣團還會持續發威一天，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、衣服也要圍上圍巾、戴帽子，做好全面的防護。

醫師也提醒起天冷老人家起床尤其要小心，起床也要採分段式，先坐起、踢踢腿、讓血液流到全身後，在滿滿下床，衣服也要採洋蔥式穿法，增加保暖。

(中時 )