1輛公車今（31日）行經新北市板橋區中山、新站路口時，因故拋錨無法發動，轄區海山警分局員警巡經，為避免後方車流回堵，立刻通報線上巡邏同仁一同協助推動公車至路旁，推車過程也被旁邊辦公大樓民眾錄影PO網，大讚波麗士大人辛苦了。
海山警分局指出，交通分隊警員在9時許執行巡邏勤務欲返回分隊途中，行經中山、新站路口時，發現該部公車拋錨於南下方向路口；由於適逢連假前夕，考量中山路為主要幹道且路幅較小，為避免影響往來車流，立即通報線上警網支援。交通分隊長吳翰昱立即調派分隊警員6人到場，協力將車輛推到新站路大遠百側等待救援，轄區海山所也派員到場協助交通疏導，未造成壅塞等情形。
海山警分局也提醒用路人，元旦連假期間，民眾出遊行車前應先多了解車況，注意檢查三油三水並注意輪胎胎壓，才能快樂出門平安回家，如遇不明原因導致交通阻塞，也可撥打110協助或請道路救援來拖吊排除。
(中時 )
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