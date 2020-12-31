行政院長蘇貞昌31日下午宣告地方食安自治條例部分條文無效，苗栗縣政府對此結果深表遺憾，但堅決守護食安的立場不變，將持續把關以捍衛縣民健康。

苗栗縣政府於2020年12月16日函報衛福部「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」部分條文，針對豬肉及相關產製品不得檢出萊克多巴胺及明訂相關罰則，違反規定者處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

31日下午，行政院長蘇貞昌公開宣示，否決食安自治條例，苗栗縣政府只能深表遺憾，但堅決守護食安的立場不變，將持續把關以捍衛縣民健康，苗栗縣相關作為如下：

一、法規方面：若接獲衛生福利部審核「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」函覆的公文，將函轉議會並尊重議會決議及配合相關程序辦理。

二、源頭管理、層層把關：苗栗縣從源頭管理，掌握肉品輸入業者3家和肉品製造加工廠商46家，從源頭到消費端的傳統市場、超市大賣場、商圈夜市、小吃攤等都會加強稽查，掌握產品流向層層把關。

三、倍增20倍檢驗量能：已爭取獲得中央專案補助「110年畜肉安心計畫」經費600萬元、增加6名稽查人力，縣長指示明年起每天動員3-6組稽查人員加強稽查與抽驗，將執行300件萊劑快篩、390件實驗室檢查，倍增20倍檢驗量能。

四、檢驗結果全公開：檢驗結果依據衛福部公告之「動物用藥殘留標準」，違規者依食品安全衛生管理法裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；檢驗結果全公開，包含未超過安全容許標準但仍檢出萊克多巴胺者，均主動揭露於網頁專區，資訊透明，以符合民眾知的權利。

(中時 )