高鐵延伸宜蘭，外界關心宜蘭站站址會選在哪，宜蘭縣政府日前表態希望選在縣政中心，交通部鐵道局則強調，此案今已報到交通部，站址議題目前有四城、宜蘭、縣政中心、羅東等4方案持續評估中，目前尚未定案，將要綜合考量開發潛力、民眾轉乘便利性及拆遷需求等因素。

鐵道局指出，高鐵延伸宜蘭計畫現於綜合規劃期末報告階段，有關宜蘭端站址評估，宜蘭及羅東方案與既有車站共構，周邊商業發展成熟，民眾轉乘便利，但拆遷量高。四城與縣政中心方案屬新市鎮開發，腹地大、具開發潛力，且拆遷量較少，4種方案的工程技術皆屬可行。

對於宜蘭縣府建議站址設在縣政中心，鐵道局表示，將就台鐵與快鐵的軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、周邊發展潛力、新市鎮開發、用地拆遷數量、工程經費、軌道線形與行車速率等因素綜合考量，進行各種方案評估，不預設立場，並與宜蘭縣政府持續溝通，廣泛聽取各界意見，以讓決策更為周延。

根據規劃，南港到宜蘭56.4公里、四城47.4公里、宜蘭縣政中心60.4公里、羅東67.4公里，行車時間上相差不多，但到羅東最遠、經費也最高。鐵道局說，環評預計明年4月起進行，核定後工期至少要11年，後續整體評估後，才能決定要購買多少車輛。

(中時 )