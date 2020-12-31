漁民冒冷風打撈，奄奄一息的還可以出售，若太遲打撈就只能當肥料。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（右三）今日下午到麥寮鄉視察魚塭寒害狀況。（周麗蘭攝）

今年入冬以來最強寒流發威，雲林縣沿海養殖業者發現有虱目魚零星凍傷、凍死情況，這波寒流還有2天，漁民擔心明（1日）起會有更多虱目魚翻肚，口湖鄉公所為方便受災漁民通報，元旦假期安排工作人員值班，只要有漁民申報就立即到勘查、拍照。

縣長張麗善今（31日）下午趕往沿海麥寮鄉視察寒害，責成5名查報員在沿海地區巡視並通報魚塭狀況，她呼籲請養殖熱帶不耐寒魚種如虱目魚、金目鱸、吳郭魚等的漁民，及早做好相關防寒措施，如有災情要盡速向公所通報。

雲林沿海地區今日最低溫約6、7度左右，台西、口湖、麥寮都傳有虱目魚零星凍死翻肚，漁民冒冷風打撈，奄奄一息的還可以出售，若太遲打撈就只能當肥料。

口湖鄉公所表示，昨清晨溫度驟降至9度以下，已造魚塭寒害災損，為提早因應農漁災損申報措施，1日起至3日元旦假期，鄉公所仍會安排工作人員值班接受通報，並至現場勘查取證。

(中時 )