英國變種新冠病毒近期入侵台灣，使得中央、地方政府針對2021年跨年活動該不該辦成為話題，而台灣政治人物30、31日網路最新聲量也曝光。據網路輿情統計網站「聲量看政治」最新統計數據指出，台北市長柯文哲在相關新聞關鍵字搜尋中，以65.99%的新聞聲量，遠遠超過第二名衛福部長陳時中的14.15%。網友留言「太柯學、太厲害」。

聲量看政治 臉書粉專，統計跨年後政壇人物網路聲量。(圖/翻攝自 聲量看政治)

臉書粉專「聲量看政治」今(1日)發文指出，在利用「跨年、跨年活動、跨年演唱會、跨年晚會、晚會、線上直播、停辦」等七個新聞關鍵字，爬梳2020年12月30、31日兩日的新聞聲量後發現，相關政治人物中，以柯文哲聲量最高，但同時也最具爭議。

據該統計排名顯示，柯文哲獲得新聞聲量最高，約65.99%；其次是陳時中，約14.15%；第三是陳其邁，約4.88%；第四名是潘孟安，約4.79%；第五名為侯友宜，約3.88%；第六名是盧秀燕，約3.48%；第七名為黃珊珊，僅2.54%；第八名為鄭文燦，為0.29%。

「聲量看政治」指出，柯文哲聲量第一原因，可能衍生出2種結果，第一，若這次活動後沒有後續社區感染效應，柯便可對外宣稱自己的成功。若失敗，則可將問題丟回給陳時中，直指陳時中邊境管制不力，又沒有提供統一標準來回應。

內文評論也分析，第二名陳時中，則是因為柯文哲是否舉辦現場跨年議題，成為相關議題聲量第二名的政治人物。三名的陳其邁，本有意擴大跨年活動，但在30日明快的決斷下，避免自己成為爭議破口。第四名的潘孟安，則是因延期一詞，聲量負面微多。

網友看完這份排名，也留言表示意見，「阿伯務實，聲量滿滿」、「太柯學、太厲害」。

【跨年活動政治人物聲量 柯文哲用萬人健康風險換聲量第一】 利用跨年、跨年活動、跨年演唱會、跨年晚會、晚會、線上直播、停辦等七個新聞關鍵字，爬梳30、31日兩日的新聞聲量，可以發現，相關政治人物中，以柯文哲聲量最高，但同時也最具爭議。而柯市... 由聲量看政治發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)