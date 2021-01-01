蔡英文總統今在元旦新年談話中，對於進口萊豬引起的議論和紛擾，表示「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。對此，台北市長柯文哲痛批，典型的兩手策略；恐嚇和文青語，交替應用玩弄台灣人民的善良。「這種謙卑，我們聽太多了」。

柯文哲今在臉書發文表示，今天開始，台灣開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，但過去幾個月，紛擾不休的問題還是問題。含萊克多巴胺的肉品進口，過去誰執政，誰就贊成；誰在野，誰就反對。政黨輪替後，換了位子，大家也跟著換了腦袋，然後還大言不慚，以為人民都有失憶症，忘了他們過去的嘴臉。今天萊豬會變成難解的問題，其實是長期藍綠惡鬥的併發症。

柯文哲更表示，政府不試著溝通以平息人民的疑慮，卻選在2020的最後一天下午，宣告（地方自治條例）無效，視人民與民意為無物。這幾個月來，北市政府以務實、理性態度，用科學的方法面對這個問題，更呼籲中央做好「源頭管理、明白標示」，讓人民可以自由選擇，也減少末端查核、抽驗的人力，減少物力及資源的浪費，希望化解這個問題。結果中央卻選擇用高壓來對付民怨。

在2020最後一天，柯文哲批評政府，一面在記者會語帶威脅的對基層公務員說：「查緝萊豬，可以送懲戒」，一面又在隔天端出最謙卑的心情，「請國人體諒萊豬進口」。典型的兩手策略；恐嚇和文青語，交替應用玩弄台灣人民的善良。「這種謙卑，我們聽太多了」。

柯文哲表示，面對僵局，北市府只能要求肉品進口商必須定期檢驗、登錄食安平台，並在各大通路設置「非萊豬」專區，至少讓民眾有一個選擇的機會，更要特別感謝衛生局同仁積極拜訪溝通，也感謝業者配合，在時間緊迫的壓力下，捍衛保障了人民最基本的權力。台北市府會再努力，為食安把關。

(中時新聞網)