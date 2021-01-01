蔡英文總統今1日發表元旦談話，談及美豬、美牛進口爭議，她盼國人以最謙卑的心，體諒萊豬開放，更嗆過去3任政府，迴避美豬進口問題。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今質疑，「蔡講這話的同時，民進黨卻正在研議祭出黨紀、嚴懲三位跑票的區域立委，這算是兩手策略？」。

蔡總統今早發表談話，談及近幾個月來的美豬、美牛進口，引起在野陣營不滿議論和抗爭，她對此表示，「這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，並質疑過去3任政府，為何做出了開放的承諾，卻無法落實。她強調，將用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，希望大家夠理解民進黨政府再三斟酌後的決定」。

但游盈隆對蔡總統說法相當不滿，1日在臉書發文以「又見矛盾的兩手策略」為題，質疑蔡英文「雖然對美豬爭議放低姿態，但她講這些話的時候，她領導的執政黨/民進黨正在研議祭出黨紀，嚴懲三位跑票的區域立委」。這可算是兩手策略嗎？一方面對人民姿態放低放軟，另一方面對不同意見黨籍立委下重手，訴求的其實是同一件事，不矛盾嗎？

網友們也對此留言回應，「根本是為自己的政治利益」、「到底斟酌啥，從頭到尾講不出來」、「對人民放低姿態？不是才有小民被大官告公然侮辱」、「嘴巴說民主，出手傷民主。一直都是說一套做一套」。

又見矛盾的兩手策略 ---------------------- 蔡英文總統兼黨主席今天早上發表「2021新年談話」，首度放低姿態，「以最謙卑心情請國人體諒，希望大家理解她再三斟酌後的開放美國萊豬進口決定」。不過，在她講這些話的時候，她領... 由游盈隆發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)