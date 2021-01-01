美國七大科技巨擘2020年表現亮眼、撐過疫情帶來的經濟危機，總市值暴增約3.4兆美元。這些公司包括蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、臉書、特斯拉與輝達。

這些科技大廠營運並未遭疫情拖累，也沒有因反壟斷調查而失去在各領域的主導地位。電動車大廠特斯拉絕對是2020年最大亮點，該公司市值從年初760億美元升至年底的6,690億美元。

輝達2020年市值翻倍至3,230億美元，成為美國市值第七大科技公司。受惠於遊戲與數據中心晶片需求高漲，輝達營運蒸蒸日上。

2020年市值成長最多的是蘋果，該公司股價攀升81％、市值上漲約1兆美元，原因在於市場對iPhone手機銷售樂觀以待。而在零售與雲端運算業務拉抬下，電商龍頭亞馬遜2020年市值增加7,100億美元。

微軟、Alphabet與臉書同樣表現不俗，市值分別增加4,800億、2,680億美元與1,930億美元。

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