許多新政策在元旦上路，蔡英文總統今在臉書分享4大新政策，包含「基本工資調漲」、「所得稅基本生活費調高」、「農退新制」和「南迴鐵路電氣化通車」。

蔡英文總統今日在臉書指出，2021年的第二天，她要跟大家分享，從今年元旦開始，有很多新的政策也上路了！包括了四項重要的政策，會為國民帶來更多照顧。

她說，「顧青年：基本工資調漲」，將基本工資由2萬3800元調高到2萬4000元，時薪由158元調高到160元，為青年和打工族更多保障。

她指出，「顧荷包：所得稅基本生活費調高」，不課稅的每人基本生活費，調高7,000元，來到182,000元，調幅是歷年來最高。並提到，有家人要扶養的民眾，5月報稅時就能感受到減稅的幅度。

她表示，「顧農民：農退新制上路」，未滿65歲且具農保身份的農民朋友，每月提繳一定金額至「農民退休儲金個人專戶」，年滿65歲後就可依個人情況按月請領退休金。文內也提到，農退新制是完成退休金制度最後一塊拼圖，未來不論從事哪種職業，退休後都有保障。

她強調，「顧交通：南迴鐵路電氣化通車」，環島鐵路電氣化最後一段通車，改善乘車環境，縮短行車時間，不但讓交通更便利，也讓東部朋友能有更安心回家的一條路。

(中時 )