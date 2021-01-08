氣立(4555)2020年上半年有醫療急單出貨，下半年緊接著電子業接單出貨，帶動全年營收達到15.76億元，創下歷史次高。展望2021年，近期氣動、線性傳動元件以及工具機業者營運回升，顯示今年5G、自動化設備需求強勁，加上氣立平湖廠首季投產，法人看好氣立今年營運表現，營收有望挑戰2017年的歷史新高。

該公司去年12月營收1.36億元，年增14.41％，從去年3月起月營收就呈現正成長表現，主要上半年有醫療設備元件急單，下半年又有電子及5G應用相關設備出貨，使得全年營收攀升到15.76億元，年增15.67％，來到歷史次高點。

現階段氣動、線性傳動元件以及工具機業者業績明顯回升，主要大陸需求去年第3季就開始回溫，加上穩健的半導體與5G相關需求，工業自動化的成長週期延續到今年。而氣立從年第4季單日接單金額維持在600～700萬元，在整體氣動元件市場需求持續熱絡，並有大陸推動新基礎建設，打造智慧化城市，以及客戶自動化程度持續提升的帶動，今年狀況依舊樂觀。

去年氣立在大陸投資人民幣1.8億元興建平湖廠，土地面積1萬3000坪，將整合上下游製程，包含壓鑄廠、二條陽極線、烤漆、CNC車間等，可有效降低成本。目前已經正式完工，即將在第1季投產，整廠一年約可貢獻1億人民幣的產值。同時，平湖廠也取得執照，可進行元件烤漆與表面處理，氣立不但可將原本委外的項目改為in-house，同時也可接外部訂單，使其成為更大規模的一條龍製產工廠。

(時報資訊)