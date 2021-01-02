總統蔡英文宣布，今年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口，有業者以使用台灣豬為由，藉機調漲便當價格。對此，台北市議員游淑慧直批「趁火打劫」、「坐地漲價」，並質疑漲價的店家，難道過去都是用進口豬？

游淑慧今(2日)在臉書上表示，本來無一事，何處惹塵埃？為了美國萊豬，台灣除了食不安外，還要面臨「趁火打劫」、「坐地漲價」。她質疑，連本來就是用台灣豬的營養午餐和便當店，跟著趁火打劫喊漲，「奇怪了，這些喊漲的便當店、餐廳、業者，難道你們原來過去是用進口豬嗎？」

游淑慧指出，看到AIT的影片故意惡意的把盧市長排除，除了展現他們的格調外；只想說，這些美國官員待在台灣的時間只有短短兩三年，但盧市長待在台灣一輩子，她更忍不住直言，「沾醬油的派任和一輩子的家園，誰更在乎台灣？不言可喻！」

不過，游淑慧也說，一個在乎美國利益，一個在乎台灣食安，各為其主，誰都沒錯，只能期待「美國要更尊重台灣」，「民進黨要自尊自重」。

網友們也留言回應，「物價漲大家日子更難過」、「很好奇AIT在臺灣的內湖基地為何需要佔地那麽廣(6.5公頃)？」、「那以前都是用些什麼豬呢」。

(中時新聞網)