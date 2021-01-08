兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，美國駐聯大使凱莉克拉夫特（Kelly Dawn Knight Craft）將訪問台灣。港媒評論痛批，川普政府距卸任僅剩12天，美國國會又才發生暴動事件，川普仍不惜各種手段干預台海問題，這份川普送給台灣的「禮物」堪稱雙面刃，台灣如今只能選擇趕緊跳船，或是陪著一起發瘋。

香港媒體《中評社》今日評論表示，一直以來外界不斷盛傳，川普會在下台前上演「最後瘋狂」，7日美國國務院透過視訊與台灣「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），不僅印證了這個揣測，更顯示川普下台前仍堅持以粗暴方式干預台海問題。克拉夫特來訪對台灣是一個雙面刃，畢竟蓬佩奧、克拉夫特都將隨川普政府下台，蔡政府接不接招都不對，可謂進退維谷。

評論指出，蓬佩奧雖宣布克拉夫特將訪台，卻並未透露實際訪台日期與細節，這有二種可能：一，具體行程尚未敲定，須與台灣討論；二，訪問將秘密進行，避免節外生枝。評論直言，川普目前已是千夫所指、眾叛親離，包括白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）等4人昨日（7）已辭職，讓台灣處境更顯尷尬。

評論強調，台灣如今能夠選擇的只有「跳船」或「陪演最後瘋狂」，而這個選擇權就在蔡政府手上。評論稱，若蔡政府選擇前者，那克拉夫特就難來台灣，川普的「最後瘋狂」也難以成真；若蔡政府選擇後者，那台灣與美國都將為此付出沉重代價。

(中時新聞網)