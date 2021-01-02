任賢齊今現身力挺告五人簽唱會。（盧禕祺攝）

任賢齊（左）今現身力挺告五人簽唱會。（盧禕祺攝）

告五人今在西門町舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

告五人2日在台北西門町舉辦新專輯《運氣來得若有似無》簽唱會，任賢齊意外現身，讓告五人的雙主唱雲安、犬青及鼓手謙哥驚訝得說不出話，犬青直呼：「我嚇瘋了，整個人好像懸空。」雲安也說：「感覺在雲端，小齊哥好像從電視機裡走出來、有很多傳奇。」三人搞笑表示應該是自己平時做了不少好事，才獲天王奇蹟站台。

任賢齊不只人到場，還送上告五人愛吃的肉桂捲，聊起對告五人的印象，任賢齊笑說：「一直對他們的團名跟歌名很好奇。」大讚告五人的歌〈你要不要吃哈密瓜〉有創意：「如果不介意的話，我們（家鄉彰化）的芭樂也很有名，要不要也寫一首。」

告五人 【運氣來得若有似無】簽唱會，任賢齊旋風式突襲簽唱會，新年就帶給告五人滿滿驚喜。（盧禕祺攝）

任賢齊近期正在籌備一部關於樂團的戲劇，今在台上邀請告五人合作，謙虛表示：「小齊哥厚臉皮來死纏爛打，這麼多人面前，你們總不好意思拒絕我了吧。」告五人連忙開心大喊「這是我們的榮幸」！犬青說：「我們可以回家炫耀了，首場簽唱會竟然是小齊哥當嘉賓。」三人當場化身粉絲，在台上向任賢齊討抱、索取簽名。

今簽唱會吸引大批民眾圍觀，勾起雲安對西門町的回憶：「剛出道時我們要去各地演出，有時會住在這附近飯店，半夜看著西門町，幻想有一天可以在這裡封街辦演唱會。」犬青則想起自己以前曾來這追星愷樂、5566的活動，回憶滿滿。

(中時 )