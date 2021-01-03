2年前，科學家發現太陽系中有個長型、雪茄狀的太空天體進入，由於其長相奇特，當時科學家將其命名為「Oumuamua」，並認為它是其他恆星周圍彈射出來的星際彗星。對此，哈佛大學天文系主任勒布（AviLoeb）卻與科學家持不同看法，依照其屬性判斷，認為它是外星人遺留在外太空的垃圾。

綜合外媒報導，在夏威夷語中，「Oumuamua」的意思是「偵查」，科學家發現它於2017年9月進入太陽​​系，其長度是寬度的5至10倍，長型長相似雪茄，相當奇特，科學家在太空中前所未見；此外，「Oumuamua」的表面就像金屬表面般閃亮，比太陽系的小行星或彗星能反射多10倍的光芒。

勒布指出，「Oumuamua」的軌跡與彗星不同，通常彗星越靠近太陽，會受太陽吸引力的影響，行進速度加快，但「Oumuamua」卻不受此影響，反而像擁有「反太陽引力」的能力一般。

勒布依照這些屬性來判斷，認為「Oumuamua」並非彗星，而是一種導航浮標，過去曾被遠古太空文明所使用，使用完畢後被丟棄在外太空淪為垃圾，但有些科學家並不認同此說法。

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(中時新聞網)