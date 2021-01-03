擁有大陸NBL與ABL打球資歷的新竹街口攻城獅後衛鄭瑋，3日總算獲得P.League＋初次上場的機會，但他在賽前強調，「也該是時候了！每個球員都會想要上場打球，儘管我是因為有人受傷才獲登錄機會，但我不緊張，保持平常心。」

實踐大學畢業後，鄭瑋並未選擇加盟SBL，而是前往大陸NBL北京東方雄鹿效力，隨後也幫寶島夢想家打了1年ABL，去年選擇加盟攻城獅，卻在前兩戰未獲登錄機會，隨著陳堅恩因傷無法上陣，鄭瑋才總算得到上場打球表現的機會。

「反正我就是上場做好自己該做的，我們的後場戰力比較年輕，有時會沉不住氣，我會上去幫忙把球隊節奏分清楚一點，就像『控場』一樣，」鄭瑋說，「畢竟我都在NBL與ABL打過球了，甚麼大場面我沒見過，所以我不會緊張。」

至於他是否擔心上場打球時遭到對方垃圾話攻擊，鄭瑋的回答很妙，「其實我們在練球時，教練與陣中老將都會用言語干擾我們，老實說，絕對會比外面碰上的對手還要猛，所以我一點也沒擔心，我已經被操得很慘了，也有應對之道。」

前兩戰都坐在場下觀戰，鄭瑋最大感想是，「新竹主場真的蠻漂亮，真的等到我坐在下面才能感受出來。今天來到富邦主場的感覺還好，在此我還是先別嗆聲，免得被人誤會，但就算這裡主場球迷人數再多，我只要上場就當場邊沒人了！」

(中時 )