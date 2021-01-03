陸媒引述一位大中型銀行支行行長近日估計，2021年該行的房貸額度不會寬鬆。根據2020年12月31日人行和銀保監會公布的金融機構房地產貸款集中度管理通知（簡稱通知）顯示，各家銀行的個人住房貸款占比，最高不能超過32.5％，規模越小的銀行，個人住房貸款業務的上限越低。

券商中國報導，通知指出，大型銀行如工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等的房地產貸款占比上限不超過40％，個人住房貸款不超過32.5％。

中型銀行包括招商銀行、農業發展銀行、浦發銀行等房地產貸款占比上限不超過27.5％，個人住房貸款不超過20％。小型銀行和非縣域農合機構的房地產貸款占比上限不超過22.5％，個人住房貸款不超過17.5％。

而縣域農合機構的房地產貸款占比上限不超過17.5％，個人住房貸款不超過12.5％。村鎮銀行的房地產貸款占比上限不超過12.5％，個人住房貸款不超過7.5％。

2021年1月1日起，銀行對房地產貸款實施集中度限額管理，超過限額的銀行需要在規定時間內調整額度。其中，超出2個百分點以內的，業務調整過渡期為2年。超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為4年。

據上市銀行2020年半年報數據統計，如果按照2020年上半年末的水準，大部分銀行的房地產貸款業務都在限額範圍內。不過，也有部分銀行偏高，例如建設銀行、郵儲銀行的個人住房貸款超過32.5％。招商銀行超過20％，略高於現行標準中對應的限額比例。

值得注意的是，2020年上半年末，大部分銀行個人貸款業務的占比要低於2019年末的占比。一方面是因為疫情的原因，個人買房計畫延後。另一方面，也印證市場對2020年房貸貸款並不寬鬆的感受。

報導稱，房貸集中度管理的實施，意味著2021年買房的人如果要申請房貸，去大銀行申請貸款額度可能相對容易。

(工商 )