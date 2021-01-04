一般我們會想到的掉髮原因，多是像遺傳性禿頭、頻繁染燙頭髮未保護好頭皮，或是頭皮過度清潔，以及老化所造成的掉髮情況。但你知道嗎？用來治療身體各種疾病的藥物，也有可能導致我們頂上毛髮離家出走唷，本周微笑想與大家分享可能引起掉髮的藥物。

一、藥物引起的落髮

藥物引起的落髮現象通常是可逆的，一般在開始使用藥物或改變劑量後數天到幾周內發生。落髮的狀況及嚴重度決於藥物特色及個人狀態，有些藥物使用超過一定劑量，就可能引發落髮，而有些藥物引起的落髮現象屬於偶發性。

藥物引起落髮分為生長期落髮(Anagen effluvium)及休止期落髮(Telogen effluvium)。

生長期落髮主要因為藥物抑制毛囊細胞分裂或造成毛基質細胞的死亡，導致髮幹變細甚至斷裂，通常是由於化療藥物或中毒狀況(砷、鉍、鉈、硼酸中毒)所引起。

而休止期落髮則是藥物將毛囊的生長週期推至早期的休止期，而產生的落髮狀況，大部分藥物引起的落髮屬於此類。

此外，休止期落髮也可能由於嚴重的藥物疹而發生(例如Stevens-Johnson syndrome、中毒性表皮壞死症候群或藥物過敏)。

藥物引起落髮的特性，分為生長期及休止期兩種。(圖/微笑藥師網提供)

二、藥物引起落髮的特性

藥物引起落髮一般呈現瀰漫性(註：稀疏沒固定的型態)及非瘢痕性(註：毛孔毛囊還在，掉了的頭髮有機會再長回來)。事實上，頭皮毛囊是最常見的易受藥物影響的部位，但所有身體毛髮，包括眉毛和睫毛可能都會受化療影響而脫落。

在落髮的速度上，不同類型落髮也有差別，一般來說，生長期落髮在開始化療後幾天至數周內，可能就會變得很明顯，落髮的程度也比較嚴重；而休止期落髮通常在使用藥物2-4個月後才會變得明顯，掉髮量也較輕微，比正常落髮量(每天100-150根)多30-70%

三、可能引起落髮的藥物

以上簡單認識藥物引起的落髮後，以下微笑列舉出可能引起落髮的藥物，供大家參考。

可能引起生長期落髮的藥物。(資料來源：微笑藥師網）

可能引起休止期落髮藥物。（資料來源／微笑藥師網）

可能導致落髮或髮質改變的藥物。（圖／藥害救濟基金會）

一般來說，藥物引起的落髮狀況在停藥後3-6月，毛囊的毛髮就會逐漸長回來。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)