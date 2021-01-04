中印在邊境增兵

中國和印度部隊在喜馬拉雅山區邊境對峙，通常被視為兩大核武國陷入僵局。然而，這現狀或許是新德里所承受不起的。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網指出，近一年來中印不時爆發衝突，而評論往往認為這是僵局。儘管從表面上看來，這可能是正確的，但兩個因素應該改變這種看法這或許沒錯，但有兩大要素應該會改變這種看法。

第一，中方的口袋遠比印度深，尤其是歷經新冠肺炎衝擊後，中國的經濟已反彈回升，而印度則陷入衰退。其次，北京迫使新德里把心思專注在確保邊境領土上，但卻犧牲了戰略軍事轉型，賦予中方明顯的長期優勢。

中印目前的危機源自去年5月解放軍趁新冠肺炎大流行期間，印度部隊疏於防守之際，將演訓部隊調至拉達克（Ladakh）。而狀況的嚴重性到6月中時，已變得顯而易見。當時有20名印軍，以及為數不明的解放軍在邊境流血衝突中喪生。不過，雙方都未向彼此發一彈，而是用棍棒與石塊造成對方死傷。

從那時起，中印數度設法降低邊境緊張，但無論是軍事或政治談判都沒效。事實上，中方已拒絕恢復5月前的拉達克邊境「現狀」，如今他們多控制了600平方英里（近1600平方公里）的領土。中印雙方主戰坦克在對峙區僅距幾碼，而兩國有超過10萬部隊持續部署在海拔10,000—15,000英尺（近3050—4600米），溫度可能下降到華氏零下22度（攝氏零下30度）的山區。

新德里體認到，北京具有龐大的軍事優勢，因此選擇採取經濟制裁，如禁用中方應用程式（app），還有限制中方參與政府採購等。然而，這類措施對中國產生的效果不大。另一方面，儘管新德里在中印未定邊界的印方「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）內採取一些大膽的軍事行動，但8月底時，它仍小心翼翼，以避免雙方軍事衝突升級，或演變為小型戰爭。

分析指出，印度2020年身為南亞表現最差的經濟體，可承受不起爆發軍事衝突所要付出的代價。而一旦印度與中方開戰，將迫使新德里放棄長久以來的戰略自主政策，在不得已的狀況下，公開選擇和華府站在同一陣線。

由於印度不想快刀斬亂麻，透過戰爭解決問題，因此唯一可行的選擇，就是和中方在邊境繼續僵持下去。而印度在拉達克部署重兵，目的在於防止中方進一步搶占領土。然而，這些部署既懲罰不了中方的入侵，也不能迫使他們放棄對新取得領土的控制。

(中時新聞網)