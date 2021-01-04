前立委蔡啟芳出車禍 立委兒：最差勁示範

前立委蔡啟芳曾進行肺臟移植手術，之後因感冒一再住院，2日才出院，沒想到3日晚間開車載太太返家途中，卻不慎自撞農友的自備電桿，蔡妻因此右腳踝骨折，立委兒子蔡易餘事後在臉書PO文「明明是病人還堅持要自己開車，是最差勁的示範」，受訪是更是又氣又無奈，說爸爸太固執，講也講不聽，結果害媽媽遭殃。

蔡啟芳2日才出院返家休養，結果出院第2天就開車自撞路邊田間的自備電桿，整輛車側翻躺在路面，雖蔡啟芳本人無大礙，蔡妻卻因此骨折，目前打石膏在家休養，行走靠輪椅代步。

前立委蔡啟芳曾進行肺臟移植手術，之後因感冒一再住院，2日才出院。（取自蔡易餘臉書）

立委兒子蔡易餘事後在臉書PO文「明明是病人還堅持要自己開車，是最差勁的示範」。（呂妍庭翻攝）

蔡易餘受訪時對父親才出院就執意開車的行徑感到十分氣憤，「講都講不聽」，表示父親去年7月肺臟移植手術住院3個多月後康復出院後，就到處趴趴走，日前感染又住院2個多月，出院才第2天就到山區訪友，原本朋友要送他回家，父親卻堅持自己開車，母親放心不下，在旁邊陪，結果就在距住太保市住家不到100公尺處失控撞上電桿。

蔡易餘說他氣到昨天晚間6點多事發到現在，一句話都沒跟父親說，除在臉書PO文是最差勁示範，對不起醫師和護理師的照顧，也說他的行為不只自己有風險，也會影響到別人，加上父親病後都是母親在照顧他，對母親的叮嚀，父親常因此碎念，如今蔡母無辜受罪，讓蔡易餘不禁懷疑「搞不好他是故意」。

(中時 )