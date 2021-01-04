人們總說「貧窮限制了想像」，如果今天將大量金錢放在路邊忘記帶走，想起來後應該會懊悔不已！中國山東青島一名男子，就粗心地將一箱子的100萬人民幣（約新台幣434萬元）現金放在路邊，轉頭瀟灑走掉，完全忘了貴重物品被他遺落了。

根據《網易新聞》報導，2020年12月26日晚間，山東一名賈姓男子到青島西海岸新區融創公館住宿。直到第2天中午12點，他心裡突然一驚，行李箱在前一晚被他遺忘在停車場，裡面裝著百萬元現金！

中國山東一名男子粗心大意，將裝有百萬現金的行李箱忘在路邊。（圖／翻攝網易新聞）

大約半小時後，一名過路男子將行李箱撿走。（圖／翻攝網易新聞）

賈男驚慌失措，趕緊向青島海岸員警支隊靈山衛派出所求助，民警也十分吃驚，如此巨額現金竟然被粗心地遺忘在路邊？民警通過查詢附近監視器證實，果然如賈男所說，2020年12月26日晚9點15分，賈先生將車停下後，從後備廂裡拿出行李箱，在收拾完後備箱後，便自己一個人離開了，而那個裝滿現金的行李箱就這樣孤零零地被放在路邊。

大約半小時後，一名路過的男子將行李箱撿走，賈男頓時急了，畢竟已經過去十幾個小時，箱子還能找回來嗎？即便找回來，錢還在嗎？民警立即展開追查，通過監視器影像發現，撿到行李箱的人進了諾沙灣社區。

民警立即展開追查，通過監視器影像發現，撿到行李箱的人進了諾沙灣社區。（圖／翻攝網易新聞）

賈男趕到派出所看到分文不少的百萬元現金，連忙握住民警的手頻頻道謝。（圖／翻攝網易新聞）

12月28日上午10點左右，民警終於找到撿拾箱子的人，只見賈先生的行李箱就放在陽台上，但由於箱子有密碼鎖所以沒被打開。當賈男趕到派出所看到分文不少的百萬元現金，連忙握住民警的手頻頻道謝。

有律師表示，根據中國刑法第270條規定：將代為保管的他人財物非法占為己有，數額較大，拒不退還的，處2年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處2年以上、5年以下有期徒刑，並處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數額較大，拒不交出者，依照前款的規定處罰。

賈男遺忘放有巨額現金行李箱的消息，瞬間上了微博熱搜，網友紛紛吐槽，「人家拖著100萬現金，就像拖著幾件破衣服一樣」、「得多有錢才能有這麼大的心」、「缺助理嗎？拎100萬上5樓不喘氣那種」。

(中時新聞網)