大陸正進行新冠疫苗重點人群接種，陸委會要求在陸台灣民眾「注意大陸疫苗風險」，並要求大陸「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮斥責陸委會此舉是蓄意汙蔑抹黑。

朱鳳蓮表示，陸委會蓄意汙蔑抹黑大陸疫苗，再次暴露其無視台灣民眾健康福祉，製造與大陸對抗的政治惡意，大陸方面對此予以嚴正譴責。

朱鳳蓮強調，大陸在疫苗研發生產過程中，始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。截至2020年底累計接種超過450萬劑次，實現安全性、有效性、可及性、可負擔性的統一，保護效力達到世界衛生組織及大陸國家藥監局相關標準要求。

「隨著疫苗附條件上市和生產供應保障能力的逐步提升，將全面有序地推進老年人、有基礎疾病的高危人群接種，後續再開展其他普遍人群的接種。」朱鳳蓮表示，「對包括台灣同胞在內的符合條件的群眾，都將做出妥善安排，逐步在全人群構築起免疫屏障，阻斷新冠病毒的傳播。」

朱鳳蓮表示，需要說明的是，大陸貫徹以人民為中心的思想，秉持生命至上、健康至上理念，一直非常關心在大陸台胞的生命健康安全。去年疫情發生以來，在各地工作、學習、生活的台胞都得到妥善照顧，5名確診的台胞都得到及時救治並很快痊癒。

朱鳳蓮表示，對在大陸台胞的疫苗接種完全是出於同胞關愛，體現對台胞一視同仁，回應廣大台灣同胞的願望。她強調，「疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。」

(中時 )