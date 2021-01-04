樂天桃猿隊領隊劉玠廷今（4）日宣布卸任，原因是完成階段性任務，中職新任會長、立法院副院長蔡其昌也在個人臉書PO文，感謝劉保佑、劉玠廷父子對台灣棒球的貢獻，並稱許劉玠廷為「Rakuten Monkeys永遠的領隊」。

蔡其昌在PO文中並且強調「未來，我們還需要借重您的長才」，這句話有些耐人尋味，也有人解讀為劉玠廷可能就是新任秘書長的人選？但蔡其昌副院長辦公室並未正面答覆，其臉書PO文如下：

「謝謝玠廷，Rakuten Monkeys永遠的領隊。我想，玠廷領隊與他父親對台灣棒球的付出奉獻，相信球迷們都看在眼裏，已經不需要我再贅述。自2012年接任桃猿隊領隊之後，從屬地主義「#全猿主場」開始，率領球團在戰力與行銷上的表現，一直引領著職棒聯盟向上發展。率領La new、Lamigo到Rakuten的 #九年任期內拿下六座總冠軍，雖然我當年也是心碎者，但這也是大家有更多可以補強、學習的過程。謝謝玠廷，不只是我熱愛棒球的好友，也是我在這專業領域的好導師。未來，我們還需要借重您的長才，繼續為台灣棒球努力！」

(中時 )