北市士林區大東路今(4日)晚間9點多發生一起嚴重車禍，一名機車行經大西街74巷口，疑似天雨視線不佳，未注意前方有一名80歲婦人，機車撞擊婦人倒地，騎士並未受傷，但婦人受到重創，現場留有大量血跡，現仍在醫院急救當中。

年約30多歲的騎士表示：「看到前方有人時已經來不及」，發生碰撞後機車倒地，80多歲婦人倒地後大量出血，送醫前已沒有生命跡象，警方根據身分資料聯繫家屬。

(中時 )