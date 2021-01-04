士林夜市機車撞8旬阿嬤 警拉封鎖線採證 22:232021/01/04 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林夜市周邊大東路發生機車撞擊路人車禍意外，警方已拉起封鎖線並調閱監視器畫面。（圖：民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區大東路今(4日)晚間9點多發生一起嚴重車禍，一名機車行經大西街74巷口，疑似天雨視線不佳，未注意前方有一名80歲婦人，機車撞擊婦人倒地，騎士並未受傷，但婦人受到重創，現場留有大量血跡，現仍在醫院急救當中。 年約30多歲的騎士表示：「看到前方有人時已經來不及」，發生碰撞後機車倒地，80多歲婦人倒地後大量出血，送醫前已沒有生命跡象，警方根據身分資料聯繫家屬。 情侶開車夜遊爆胎 自撞苗124線護欄求援 初判被車撞傷 和平上谷關小熊持續搜救中 (中時 ) #婦人 #機車 #倒地 #騎士 #前方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宮廟放炮誤射民眾爆衝突 10部機車已遭警方鎖定 22:102021/01/03 社會 台鐵猴硐邊坡坍方 西正線目標2／8搶通 19:352021/01/03 生活 北市大安23歲騎士打滑追撞路邊停靠車輛 送醫搶救中 14:202021/01/04 社會 7旬婦凌晨上工遭無牌機車撞倒 又遭「酒駕賓士」輾過慘死 12:082021/01/03 社會 高雄2汽車擦撞衝人行道 2少年遭撞飛傷重哀號 11:222021/01/03 社會 台南轎車失控連撞2車及號誌箱 駕駛車輛翻覆1人受傷 23:202021/01/03 社會 不滿蘇花改禁行機車 Youtuber告政府敗訴 15:592021/01/04 社會 車子賣掉「車位停機車」遭管委會檢舉 車主怨：為何不行 16:032021/01/04 社會 影》驚險瞬間 機車高速撞轎車 騎士拋飛翻轉甩5米遠重摔 21:142021/01/02 社會 8旬婦長年臥床照X光 驚見「棒球」大結石 13:512021/01/04 健康 謊報假身分證遭識破 嫌犯衝撞逃逸 永和警連開5槍 22:192021/01/03 社會 社會熱門新聞 台中鴨肉男店員瞬間變「網紅」 真實身分遭起底 - 社會 台中鴨肉店爆全民怒火 慘遭檢舉路霸 警開單：限期移除 - 社會 社會10點檔》近百人登幽靈船夜遊日月潭 一陣怪風翻船57冤魂葬潭底 - 社會 熊貓外送員林口送餐爆糾紛 驚傳被人砍殺 - 地方萬象 嗆外送員「毛沒長齊」 台中最紅鴨肉店再爆嗆客：您眼瞎了？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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