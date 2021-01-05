資深藝人曹西平，敢說敢言的性格，常針對看不慣的亂象發表意見，直率性格累積一票粉絲，近來他有感而發表示：「人生如果活得不精彩，不如死一死算了」，強調只會自哀自憐的人，完全不值得人去同情，一番言論讓網友大表贊同。

曹西平表示人生若活得不精彩，只會渾渾噩噩過一天，並且相當在乎別人想法，直言這樣的人生真的白走一遭，還不如死一死算了，更意有所指表示有些人每天只會自哀自憐，甚至道人是非，呼籲所有人能引以為鑑，千萬不要對這類人有婦人之仁，強調：「可憐之人必有可恨之處，一切的因果都是自己造成」。

人生如果活得不精彩 不如死ㄧ死算了 真的是白來這ㄧ趟 好吃的沒有吃過 好玩的沒有玩過 哪裡都沒有去過 每天渾渾噩噩的過ㄧ天 說來說去都是重複的話ㄧ點意義都沒有 在乎別人怎麼想別人怎麼說 那就ㄧ天都不用活了， 每天堅持做好自己的事情 每天都有... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年1月2日 星期六

談到人際關係，曹西平表示交朋友就是看緣份，合不來就不必勉強，不必藉著道人八卦來當做建立友誼的基礎，強調真正的友誼是「重質不重量」，對於許多人交朋友是害怕寂寞，讓他感嘆不知道如何自己去適應生活才是真的可怕，並強調：「一個人一點都不怕寂寞，因為我好多事情要做，做一個真正活著精彩的人，這輩子不遺憾了」。

對此網友也相當贊同曹西平的觀點，紛紛留言：「一個人久了也會習慣這樣的模式，活著不在於長度，而在於寬度」、「認同四哥說的，朋友不用多，合則來，不合不勉強」、「中肯，自己的人生自己掌握」。

(中時新聞網)