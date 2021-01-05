新竹一名37歲女子4日清晨感覺腹部劇痛出血，上廁所以為是血便，但卻發現馬桶裡竟有一名男嬰，對家人求助後向消防隊報案，救護人員到現場發現女子情緒激動，並將嬰兒抱出發現已無生命跡象，急救後送醫不治。男嬰產下時狀態如何仍待解破確認，警方已朝遺棄致死罪嫌偵辦，社會處也前往女子家中了解。

4日清晨進7時，消防隊獲報有女子血便前往救護，到場後發現一名女子坐在馬桶上強緒不穩，出勤人員多次詢問下，女子才表示約5點時將嬰兒產出於馬桶內，救護人員立即將嬰兒從馬桶抱出，救難人員偵測步道嬰兒呼吸，也沒有脈搏，給予適當急救處置後轉送到台大醫院急診。

事發當下家屬表示不願急救，但由於患者情緒不穩，救護人員同時將患者及嬰兒送往台大醫院，台大醫院隨即通知社工處理。警方獲報到場後，發現男嬰胎盤還遺留現場，已將女子帶回訊問，並報請新竹地檢署檢察官及法醫相驗，預計本周四解剖後釐清男嬰死因。

社會處前往了解發現，該女子未領身障證明，也未固定領有社福補助津貼。據了解，女子和母親及多名親戚同住，自己還有3個孩子，平常在小吃店兼差工作，懷第4胎時並不知生父是誰，親友觀察身形詢問是否懷孕，女子皆辯稱只是變胖跟水腫，因女子身形微胖，親友皆無起疑心。

(中時 )