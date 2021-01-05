去年疫情期間進口口罩才被爆出偽標MIT的爭議，今年一開始又陸續傳出彩色口罩上疑有致癌物偶氮染料，今食藥署則公告一款市售75％酒精因內含不純物超標需下架回收，不過該產品製造日期為1年前，研判9萬5000瓶產品恐早已被民眾用光。

食藥署指出，克司博75％酒精液日前經業者主動通報共有3個批號：401A0090、401A0220、402A0160計9萬5000瓶產品被驗出內含不純物超標，於第12個月無法通過持續安定性試驗，目前已要求廠商在1月24日前完成回收，同時須繳交回收成果報告書與後續預防措施。

食藥署藥品組科長洪國登表示，酒精為化學物質，任何化學物質都會隨放置時間慢慢改變內部物質，研判這3批產品的不純物超標與放置時間有關，不過這些產品都屬微幅超標，應不會造成民眾使用上太大的影響。

洪國登說，由於這3批號的產品是在第12個月才被發現不純物超標，推測產品都是在1年前所製造，已去年的疫情推算，總計9萬5000瓶的產品很可能都銷售一空，但依規定業者還是要盡力完成回收作業。

(中時 )