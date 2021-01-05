產業節水7％達標 桃園部分停灌休耕 16:402021/01/05 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然近日有降雨，但水庫進帳仍有限，旱災中央應變中心5日召開會議，由於氣象局預估今年受到反聖嬰現象影響，春雨所帶來的整體降雨量可能較往年減少，因此宣布桃園地區僅第三灌區能持續供灌耕作，其餘2分區今年一期稻作停灌休耕。 另外在抗旱會議中，經過盤點上周公布工業區科學園局及加工出口區的節水率，工業區節水率7.8％、部分科學園區甚至有達到8％，整體都有達標，水利署說，現階段將繼續與各單位持續輔導，讓節水率能維持，暫時不會擴大產業限水措施。 板卡Q1續熱 出貨拚增雙位數 慶富大樓法拍 高軟辦公面積上看1萬坪 (工商 ) #春雨 #節水 #達標 #桃園 #停灌休耕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地方推行食安自治條例 鄭文燦：不應和中央法規牴觸 09:282021/01/05 政治 未設卸貨區 花蓮抓違停引反彈 04:102021/01/05 地方新聞 麗威風場技術性分離避籌設許可影響 環差闖關仍失敗 14:392021/01/05 財經 《光電股》圓展去年營收攀新高 今年再拚增雙位數 15:572021/01/05 財經 《國際金融》喬治亞州決選 6大類股受影響 15:062021/01/05 財經 抗旱節水省工 台南農改場研發新品種作物與設施 15:032021/01/05 寶島 降雨蓄水量略為回升 桃園第3分區一期作供灌耕作 15:582021/01/05 生活 大咖搶 台積聯電擺尾 台股破萬五創新高 14:222021/01/05 財經 台積電、鴻海領漲 台股守穩14900點關卡 09:112021/01/05 財經 狂銷 汽車創15年新高 機車賣百萬輛 04:102021/01/05 財經焦點 文青水園啟用 日處理4000噸汙水 04:102021/01/05 地方新聞 財經熱門新聞 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 美股2021首個交易日大屠殺 竟是川普這通電話惹禍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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