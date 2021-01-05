雖然近日有降雨，但水庫進帳仍有限，旱災中央應變中心5日召開會議，由於氣象局預估今年受到反聖嬰現象影響，春雨所帶來的整體降雨量可能較往年減少，因此宣布桃園地區僅第三灌區能持續供灌耕作，其餘2分區今年一期稻作停灌休耕。

另外在抗旱會議中，經過盤點上周公布工業區科學園局及加工出口區的節水率，工業區節水率7.8％、部分科學園區甚至有達到8％，整體都有達標，水利署說，現階段將繼續與各單位持續輔導，讓節水率能維持，暫時不會擴大產業限水措施。

(工商 )