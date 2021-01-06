李李仁近來忙著與林心如宣傳新片《迷失安狄》，不過李李仁、陶晶瑩（陶子）今（6日）則被周刊爆出，讀國中的女兒被檢舉越級打HBL（高中籃球聯賽），因為資格不符被踢出，李李仁憤而向對手教練比不雅手勢罵人，而李李仁透過經紀人道歉後，他今天凌晨則再發文道歉「在這裡很誠心的說聲對不起！我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！」

今天是李李仁的47歲生日，不過他今則因女兒比賽被踢出，在球場上叫囂、比不雅手勢罵人而成為話題人物，對此，李李仁凌晨在社群網站感性說，今年是很難忘的生日「去年！我完成了一些事！但也做了一些幼稚的行為！」

今天是我的生日！很難忘的一個生日！謝謝老婆來主持迷失安狄的記者會！謝謝MM2！謝謝禮霖！謝謝心如！謝謝來看迷失安狄的朋友！真的很感謝！2020年！是全人類很特別的一年！去年！我完成了一些事！但也做了一些幼稚的行為！2021我會好好檢討自己！... 由李李仁發佈於 2021年1月5日 星期二

李李仁也意有所指提到：「對於2020年我有因為情緒激動而得罪的人、事、物！在這裡很誠心的說聲對不起！我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！我一直在檢討我自己！」李李仁雖然沒明說是哪件事道歉，但時機敏感，不免讓人聯想到是他在女兒球賽比中指的事件。

李李仁進一步表示，他會盡快長大，發文最後並再次道歉「對不起」，而李李仁也期望，在新的一年能戰勝疫情「希望大家能早日恢復正常的生活方式！」

(中時新聞網)