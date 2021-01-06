苗栗1名男子阿強（化名）去年9月娶了來自中國海南島的王姓妻子，但結婚2個多月，妻子就回到海南島，阿強苦等1年多都盼不到伊人歸來，因而訴請離婚，而地院判准。而中國籍的妻子為何離開台灣原因隨之曝光，居然是「東西難吃」，讓人相當傻眼。

判決書指出，來自中國海南島的王女2019年9月嫁到台灣之後，疑似無法適應台灣生活，待了2個月就回家鄉。原來，王女認為台灣「東西難吃」、「天氣太冷」、「風太大」，她水土不服更無法接受離鄉背井，在台灣完全沒有朋友很孤獨，於是拋下丈夫回海南島。

期間，王女還傳訊息告訴丈夫阿強「我已經嘗試過了，很後悔」、「我覺得我適合單身，努力賺錢過自己想要的生活」等語。阿強幾經溝通依舊不死心，直到等了1年多，等不到妻子回心轉意，才訴請離婚。

法官審理時，發現回到海南島的妻子並無遭管制入境之紀錄，當年出境後也未再入境，兩造分居迄今已逾1年，夫妻有名無實，加上2人的對話紀錄顯示，雙方婚姻信任基礎薄弱，並無夫妻恩愛情義可言，准許離婚。

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(中時新聞網)