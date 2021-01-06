超正直播主以為遇上土豪級乾爹，下場卻是慘遭詐財吸乾！知名直播主控訴，一名陳姓男子假扮富豪，用大手筆砸錢「斗內」方式吸引直播主注意，進而用投資、買點數等手法，詐騙10多名直播主，詐取金額超過1千萬元。

直播主靠斗內賺錢，卻也成為被詐騙的肥羊。去年傳出，36歲楊姓快遞送貨員扮演網路男蟲，上網私訊身材火辣的網美、直播主，一人分飾經紀人、富商等角色，佯稱以每月10到50萬元包養，致5名女直播主誤認找到「有錢乾爹」與楊嘿咻，楊不僅騙色，還偷走她們提款卡及信用卡，初估盜刷及詐騙包養費上百萬元，楊男遭台北地檢署依詐欺得利、偽造文書、竊盜罪嫌起訴。

楊男會要求對方先去旅館開房，收到匯款紀錄再交易，但楊傳送假的匯款紀錄，再藉口香港銀行轉讓需作業時間、轉帳金額較大、入帳時間較慢等理由搪塞；楊與直播主性交易後，趁對方洗澡、如廁時偷走其信用卡及提款卡，盜刷購買iPhone、iPad。事後對方聯繫不上楊，發現被封鎖始知受騙。

現在又傳出，一名陳姓男子在知名直播平台「17直播」假扮富豪，大方砸錢斗內直播主，取得直播主信任後，再以投資、買點數等各種手法，接連誆騙10多名直播主，詐得金額超過1千萬元。

陳男騙財手法與楊男不同，據受害直播主關琳向《鏡週刊》表示，陳男有3招，先是「大手筆斗內吸引注意」，接著「澄清不追求只想當好友」，最後「幫忙衝榜漲人氣」，讓直播主卸下心防，最終受騙上當。

(中時新聞網)