高雄直播主「阿鬧」（A now），去年5月9日凌晨與另外3人，夜闖高雄合群廢棄眷村，結果沒有遇見阿飄，卻意外撞見一對男女正在進行性行為，探險直播變成「活春宮直播」。影片被網友瘋傳，警方展開偵辦，橋頭地方法院審理後，包括阿鬧在內4人，全部依無故侵入他人建築物罪、播送猥褻聲音及影像罪，處拘役75日至35日不等，均得易科罰金。可上訴。

經營臉書粉絲專頁「八號商店」的直播主阿鬧，去年5月9日凌晨，與攝影、工作人員及法師，一行4人夜闖高雄合群廢棄眷村，宣稱該地有靈異事件，進行探險直播。沒想到大約直播1小時之後，沒看到任何「阿飄」，反而聽到有女生喘氣的聲音。

於是阿鬧一行人便順著聲音走近查看，竟然直擊一對男女「四角獸」正在激烈運動，探險直播瞬間變「活春宮直播」，直到男子察覺並大聲斥喝，才停止直播。事後阿鬧刪除影片，但網友早就下載瘋傳，警方聞訊展開偵辦。

橋頭地院審理認為，高雄市左營區合群新村眷村建築物，均已由海軍陸戰隊指揮部軍眷服務組管理，且在合群新村門口張貼公告未經允許不得使用或進入，阿鬧等4人無故進入拍攝影片直播，觸犯無故侵入他人建築物罪。

此外，直播節目時，偶然發現一對男女正在進行性行為，阿鬧與攝影師躲在宿舍外拍攝，並同時透過臉書直播猥褻聲音及影像，供不特定人上網點閱觀覽，直到被拍男子發現並大聲斥喝才停止，阿鬧與攝影師另觸犯播送猥褻聲音及影像罪。

橋頭地方法院兼衡被告4人迄今仍未與告訴人達成和解，賠償告訴人所受之損失；念及被告4人犯後均坦承犯行，4人分別判處拘役75日至35日不等，均得易科罰金。可上訴。

(中時新聞網)