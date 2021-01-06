老婆不准丈夫看A片，丈夫竟向長輩告狀？一名賴姓女子看到姊夫在臉書發文抱怨與姊姊的夫妻相處，賴女力挺姊姊，在文章下方公開留言稱姊夫「變態」、「碩博士學位應該是塑博士學位」、「連太太不給看A片都能打電話跟長輩們告狀」，遭姊夫提告且拒絕和解，台北地檢署調查認定內容是與公眾無關的私德問題，依加重誹謗罪起訴賴女。

起訴指出，2019年12月14日下午，賴女看到姊夫在臉書發文抱怨與姊姊的夫妻相處問題，護姊心切的賴女便氣憤留言回覆：「我相信你眾多的朋友應該都不知道你私下是一個多變態的人，人格變態到都快把妻小殺死，我們不出聲，你當娘家都死人嗎？」；

還說姊夫「碩博士學位，應該是塑博士學位，因為腦袋跟塑膠一樣」、「連太太不給看A片都能打電話跟長輩們告狀，到底噁不噁心」。

姊夫認為自己遭到公然侮辱，憤而提告。檢察官曾安排雙方調解不成，考量賴女所言內容無論真假都屬於私德，與公眾利益無關，卻足以貶損姊夫的名譽，因此依法起訴賴女。

(中時新聞網)