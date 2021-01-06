台南一位男子小岡（化名）與年近18歲的女子小菜（化名）交往，兩人於某年白色情人節吵架，事後情侶倆與另外2位男性友人共睡一張雙人床，小菜控訴，該晚男友不顧友人在場，堅持硬上。一審小岡因強制性交罪遭判處3年2月徒刑，上訴二審，法院判定是小菜當時未求救，逆轉改判無罪。

據《自由時報》報導，小岡與小菜為男女朋友，小菜控訴，2019年2月14日兩人曾於友人住處吵架，當時因爭吵她還背對著男友睡覺，她、男友以及2位友人，4人共睡一張雙人床。

小菜指稱，當時隔日凌晨，小岡便抱著她想從後方求歡，遭她拒絕後，小岡仍強行用腳固定住她，將手伸進她的下體內撫摸，強脫她的褲子硬上得逞。事後小菜在家人陪同下報警提告。

一審時，法院依強制性交罪，判小岡3年2月徒刑，經上訴二審，小岡主張，一開始小菜有抗拒反應，但事後卻配合他的需求，兩人甚至「變換體位」，而未驚動同床的兩位友人，更指稱女方是迫於家人壓力才告他。

台南高分院審理時，法官調查出，小菜在事發當晚穿著有4個釦子的褲子，若當時有抵抗的話，應該會非常難脫下，床墊也會劇烈晃動，甚至驚醒友人，但同床友人卻未被驚醒，對此小菜也解釋不清，法官對有反抗一事存疑。

法官更查出，小菜承認當時有配合男方便換性愛體位，且發生此事後，小菜並未立即報警，甚至在家玩了電腦後，將此事告知姊夫，姊夫痛毆了小岡一頓，並拉著小菜前往警局報警，以此顯見報警提告並非小菜個人意願。

綜合上述理由，法官判定是小菜未主動求救，也未反抗，整體證詞對小岡較有利，因此判定小岡罪證不足，改判無罪，檢方可再上訴。

(中時新聞網)