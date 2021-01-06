昆凌扮女賽車手眼神殺。（創映電影、量能影業提供）

由周杰倫監製，昆凌、曹佑寧與范逸臣主演的賽車電影《叱咤風雲》6日發布正式預告及正式海報。預告開場昆凌駕駛跑車奔馳在賽道上，女賽車手的帥勁從開場就電翻觀眾，昆凌分享拍攝心情：「電影中飾演的莉莉是一個很有態度、非常酷的人，她一直想在賽道上爭取男女都是同個起跑線，都可以當賽車手而不是賽車女郎，所以電影中有很多時候會懷抱持著絕對不能輸的女強人氣勢，咬著牙拼下去，這幾個點跟我蠻像的。」

電影中與昆凌在同一個車隊的曹佑寧也表示，昆凌與角色的好強個性有很多相似的地方，曹佑寧笑說：「有一次拍片空擋大家在休息時，突然聽到外面有車子甩尾的聲音，我們一開始以為是教練在表演，沒想到走出去看，居然是昆凌在賽道上甩尾，我想說天哪！Hannah（昆凌）在甩尾耶！真心佩服她那顆不服輸的心和膽量。」

2分鐘的預告還看到飾演車王的范逸臣開賽車時竟然眼神突然失焦，下一秒慘遭高英軒猛烈衝撞，瞬間翻車的畫面驚心動魄。預告最後周杰倫駕駛全台唯一有改裝車神簽名的RWB甩尾出場，王俊凱驚喜現身對著周杰倫嗆聲：「你的不敗紀錄，就到今天為止了。」

許久未出現在大銀幕上的范逸臣，此次也於電影《叱咤風雲》中主演一位曾替風靡一時的Lions車隊贏得勝利，成為人人崇拜的「車王」李一飛。范逸臣分享當初會想要接下角色拍攝賽車電影是因為內心一直有種很瘋狂、想要挑戰極限的特質，加上電影中許多畫面都是需要親自駕駛專業賽車，心中有一股在賽道上奔馳的「賽車魂」被激發。

他分享：「拍攝電影時，導演為了事先讓我們體驗真實賽車的速度感，除了親自駕駛外，也有特地安排坐在真實賽車手旁邊體驗真實賽車，發現他們有很多開車技巧是平常人不曾用過的，在每次過彎時，車子都會有一種隨時要失控打滑的錯覺，但最後卻又穩穩的駛出彎道，體驗下來真的內心相當激動。」該片16日全台上映。

(中時 )