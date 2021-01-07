隨著除夕夜逼近，許多銀行及私人放款公司的電銷人員，都卯足全力瘋狂撥打電話詢問：「有資金上的需求嗎？」，可是一名OL發文抱怨表示，她日前接到一通這樣的電話，說出自己的月收入後，回覆對方沒有資金上的需求，沒想到放款公司人員竟然回嗆：「很帍嗎？」，讓她當場傻眼。

原PO今天(7日)在臉書社團「爆料公社」以「年關將近，你們今天接到放款公司的電話了嗎？」為標題發文表示，現在放款公司小弟很好笑，打電話來問「有資金需求嗎？」，跟他說「不用了」，對方還是不放棄，接著問「是有找到金主嗎？」，為了讓對方死心，只好說出自己的月收入。

原PO說：「我月收入10萬元，會有資金需求嗎？」不料對方竟然腦羞成怒嗆聲：「10萬很屌嗎？」讓她聽後當場傻眼，氣的發文表示：「我沒說很屌，都說不需要了，是你們死纏爛打，天天打電話來吵的」。

網友看到此文笑噴紛紛留言：「我幾天前遇過，直接說我名下沒任何財產、欠銀行20萬沒還，現在要貸50萬，可以辦再來說 對方秒掛我電話」、「上次我告訴這種客服：我老闆副業也有開錢莊，如果你們周轉困難也可跟我說（直接被掛電話）」、「汽車借貸：你有資金需求嗎？車輛皆可貸。我：是的，我有需求，輪椅可貸嗎？」、「我家老北每次都跟對方說不用還就借，之後家裡就很少接到那種電話了 」、「還有車貸融資的也很煩，可以借車子的1.5倍價錢喔！」。

(中時新聞網)