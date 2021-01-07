今年國中教育會考5月15日、16日舉行，各考區簡章明（8）日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，3月11日至13日受理報名，4月9日寄發准考證，6月4日寄發成績通知單。教育部提醒考生，因為疫情未結束，應避免非必要的出國，以免影響應考權益。

各考區簡章提供免費下載，考生也可透過110年國中教育會考全國試務會網站（http：／／neac.rcpet.edu.tw）前往連結，各考區試務會並將販售紙本簡章。

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。其中，英語（閱讀）及英語（聽力）加權分數比例為80：20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85：15。

教育部表示，國中應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免收報名費，由就讀學校於110年3月11日至13日集體報名。個別報名的非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費500元，110年3月8日至10日先自行上網填寫報名資料後，再於3月11日至13日親至考區試務會報名。

110年的考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8時20分開始。

教育部提醒，因應國際疫情持續嚴峻，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫規範，安排年節旅遊與個人假期時務必審慎，避免非必要的出國旅遊，以免影響應考權益。

(中時 )