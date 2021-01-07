彩虹跑道色系恰與代表同志運動的6色彩虹旗相同，引來反同團體質疑化仁國小是否利用公帑推廣同性戀文化。校方無奈表示，跑道漆成彩色主因為美化校園，象徵學校教育理念。（羅亦晽攝）

花蓮化仁國小PU跑道年久失修，校方日前申請經費重整，並分別將6道跑道漆上不同顏色繽紛校園，是花蓮首間擁有「彩虹跑道」的校園；因彩虹跑道色系恰與代表同志運動的6色彩虹旗相同，引來反同團體質疑校方是否利用公帑推廣同性戀文化。校方無奈表示，跑道漆成彩色主因為美化校園，且顏色分別象徵學校教育理念，請外界不要多加揣測，讓學校美意化為泡沫。

化仁國小操場上標準200米PU跑道因長期使用，多處龜裂造成道面凹凸不平，為避免學童在操場奔跑時受傷及美化校園，2019年爭取300萬元經費重整改善，並將6道跑道分別漆上紅、橘、黃、綠、藍、紫等6個顏色，於2020年11月完工啟用。

然而，反同團體「捍衛家庭學生聯盟」今在臉書PO文表示，化仁國小「彩虹跑道」不是使用傳統彩虹的7種顏色，而是同運活動常見彩虹的6種顏色，質疑校方是否假借創造花蓮第一個彩虹地景，博取友善同志美名，擔憂國小學童年紀小，認知不成熟，從小灌輸6色彩虹思想影響身心發展。

「如果跑道有7道，我們也會用7個顏色」，校長古淑珍無奈表示，當初將跑道漆成彩色的發想在於化仁國小的教育理念，紅色象徵活潑熱情，橘色象徵跆拳隊，黃色象徵足球隊，綠色及藍色象徵花蓮好山水，紫色則是優雅的音樂與舞蹈隊，6色堆砌起來就是學校多元願景。

「基於教育立場不會在教學上聚焦特殊議題」古淑珍強調，小學的教育目的是帶領學童探索潛能，多元學習包容與尊重。針對同志婚姻成立，未來是否會規畫相關課程讓學童更加認識多元成家，她坦言，目前學校課程皆是照法定執行，小學階段不適宜教導這些特殊議題，即便老師授課講解，小孩子也不見得理解，反而產生更多疑惑，而教育方最需要做的事情，就是告訴學童尊重他人多元價值，不要隨意批評和自己不一樣的人。

花蓮縣府教育處代理處長饒忠無奈地說，利用彩色跑道美化校園，是美學教育範疇之一，北部與西部許多學校已行之多年，且化仁國小跑道剛好就只有6道，所以採利用這6種顏色，重點其實不在於使用幾種顏色，而是「為何要把這麼美麗的彩虹和同性議題混為一談」，他甚至開玩笑地說，「彩虹跑道中間若再漆個藍天白雲，是多美的一塊畫布啊」，認為使用彩虹顏色就代表同志的議題實在無聊。

(中時 )