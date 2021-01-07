國光生(4142)2020年度自結營收共18.68億元，創歷史新高，年增43.8%，法人預估，2020年EPS可望挑戰3元。展望2021年，國光生今年將取得多國四價流感疫苗藥證及子公司安特羅腸病毒疫苗藥證將到手，營收將維持成長趨勢，營收年增率有機會超過2成。

對於Covid-19疫苗研究進度，國光生技再度強調，有無政府補助從來不影響新冠疫苗開發計畫，未來仍將持續進行國內及國外二、三期臨床試驗規畫，全力開發新冠疫苗成功的初衷和決心不變。

國光生2020年12月營收為新台幣1.27億元，較2019年同期衰退53.49%，2020年Q4營收8.21億元，年成長30.88%，季成長32.93%。

國光生技2020年國內外流感疫苗出貨順暢，產能滿載，2021年第三季第二條無菌針劑充填線加入後，充填總產能將擴大至每年約1億劑，相當於目前產能的5倍，除了滿足國內防疫需求外，可望帶動出口營收起飛。

(時報資訊)