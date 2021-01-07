台北六福萬怡酒店為全台防疫出一份心力，特別針對居家檢疫者的家人推出「愛家人 安心呀 住房專案」，即日起至3月31日止，單人連續入住卓越客房15晚只要30,000元，平均每房每晚2,000元，酒店每三日提供乙次客房清潔服務，房型升等及加人加價費用依現場標準收費，另可再搭配北市府加碼規劃最高7,000元補助，讓民眾更安心完成居家檢疫。

六福萬怡強調，此專案房價為單人入住，不含早餐，每三日提供乙次客房清潔服務；房價已包含5％稅及10％服務費。強調不適用須「居家隔離者」入住，僅限其家人適用，住宿需提供家人的「居家檢疫證明文件」，但適用北市府補助「居家檢疫／居家隔離者最高7,000元」。

入住則須符合以下條件，居家檢疫者本人設籍台北市、同住家人入住台北市合法旅館住宿14天、並提供居家檢疫證明。

台北六福萬怡酒店具有四鐵共構優勢，從南港車站出發，可透過多種大眾交通方式抵達目的地，對於通勤族來說，上下班尤為方便，並且與CITYLINK共構，以及環球購物中心相鄰，一樓還有便利商店，民眾若想要購置生活用品或享用美食都能輕鬆完成。周遭還有小南港山登山健行步道、桂花步道、百年更寮古道等山色，閒暇之餘可再享受親山的快意或是體驗人文風情洗禮。

(中時 )