民進黨北市黨部主委31日將改選，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農今日領票登記後，由國策顧問黃承國陪同下，前往台北市議會拜會民進黨團，議員王世堅表態支持，黨需要新的明星，吳怡農站出來就對了。

吳怡農表示，今早登記參選北市黨部主委，對於這樣的挑戰戰戰兢兢，也非常期待，希望有機會跟各位議員並肩作戰，2022年非常嚴峻，大家也必須團結，才能打出好的成績。

議員許淑華指出，希望推出一個大家可以支持的候選人，多一些年輕選票的支持，讓年輕人支持民進黨，而黨部目前運作順利，但比較大的問題是，要如何網羅年輕選票，並如何與基層黨工多加認識。

王世堅表示，吳怡農去登記是非常好也非常正確，因為民進黨需要新的明星，帶給社會新的希望，吳怡農站出來就對了，其他細節「盡在不言中」。

王世堅也表態支持，在情感上應要支持前市議員顏聖冠，但在黨的發展上，則應支持吳怡農，吳怡農不只是政治面的新人，也有助黨的發展，他應該會當選。

吳怡農表示，先不談選票，要是先如何認識民進黨，才能轉為支持，未來他會讓一些默默支持民進黨的民眾，參與公共事務，另外是透過黨部，和公民團體組織做進一步的交流，很多的公共議題，他們有很多想法和期待。

至於被稱為活棋，是否會出來選台北市長，吳怡農表示，若有榮幸成為台北市黨部主委，最重要工作之，是全力輔選民進黨台北市候選人，也是我唯一的責任。

(中時 )