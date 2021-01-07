美國總統川普將在本月20日和拜登政府進行交接，但6日卻發生多名「鋼鐵川粉」攻入美國國會山莊大樓，控制國會長達4個小時，整起事件至今釀成至少4人死亡的悲劇。台灣作家吳祥輝對此直言，「美國眾議院表決結果，共和黨近半數叛變跑票，川普敗選確認，GG了啦」。

由於川普在美國大選後第一時間無法接受結果，常在推特發文暗示選舉不公，使美國社會也動盪不安。台灣時間今天凌晨傳出川普支持者攻佔國會，控制國會殿堂長達4個小時，造成一女中彈不治、3人則因搶救不及及其他原因離世，至少已有4人死亡，而這也是美國國會大廈自1814年以來，首度被民眾闖入破壞。

而「美國有線電視新聞網(CNN)」報導指出，即使鋼鐵川粉暴亂，美國國會依舊宣布民主黨總統候選人拜登，以拿下逾270票擊敗現任總統川普，成為美國第46任總統，將於20日正式就職。

美大選後仍支持川普的蝴蝶蘭出版社負責人吳祥輝，7日在臉書表示，他已斷定川普敗選且確認，原因在於美國眾議院表決結果，「亞利桑那州(Arizona)選舉人團票反對無效，確認通過為拜登選舉人團票」，且共和黨跑票率（30票棄權+70票倒戈）約48%，導致該州最終只有109票支持反對拜登的選舉人團票。他認為，「共和黨近半數叛變，川普就GG了啦」。

(中時新聞網)