巴崚國小車頂結霜，眾人堆起冰小鴨。（巴崚國小提供／黃婉婷桃園傳真）

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

濕冷寒流挾帶水氣，桃園復興區約凌晨4時許降下冰霰，自海拔1200公尺的巴陵派出所、1230巴崚國小至1300公尺的雪霧鬧部落，冰霰覆蓋車頂、地面，形成浪漫的銀白世界，讓居民嗨翻，瘋狂轉傳照片到line群組；市府觀光旅遊局稍早證實，拉拉山已降雪，遊客只能駕駛車輛至登山口，步行向上欣賞雪景。

寒流持續發威，入夜後的復興區悄悄起了變化，由於濕氣充足加上氣溫降至0度，巴陵派出所外聚集少數遊客追雪，員警也說凌晨就飄下冰霰，讓所外世界變得雪白；巴崚國小教職員則說，車頂、草地結滿了霜，眾人開心堆起「冰小鴨」，在期末考前迎接活潑浪漫氣息。

海拔1300公尺的雪霧鬧部落的地面也被冰霰覆蓋。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

雪霧鬧部落民眾也在雞鳴時開心錄下家外景色，笑說「你看你看，真的是白白的，飄雪了啦」。復興區公所主任秘書周星文則說，依照過往經驗，初步了解比較像是下冰霰，估計海拔再向上幾百公尺較有可能真的降雪。

海拔約1600公尺的拉拉山巨木群部分，觀旅局稍早證實，目前拉拉山溫度為0，工作人員凌晨6時巡察時，發現拉拉山風景區入口與巨木群步道已降下冰霰，桌椅被雪白覆蓋，路面也已結冰，追雪族若想開車進入，只能從桃116線道登山口迴轉，再步行進入；經市府員工前往巡查，拉拉山內部確實降下細雪，將持續更新最新雪況。

(中時 )