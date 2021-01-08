針對美國聯合國大使克拉夫特訪台，行政院秘書長李孟諺上午表示，克拉夫特這次將訪問台灣相當特殊，我們期盼美國新總統未來繼續維持台美關係的密切互動。

李孟諺表示，美國駐聯合國大使將訪問台灣，代表台美關係持續升溫，對此，行政院表示歡迎也感到樂觀其成。

李孟諺說，克拉夫特這次將訪問台灣相當特殊，我們期盼美國新總統未來繼續維持台美關係的密切互動。

至於克拉夫特訪台是否安排與蘇揆會面，他表示，目前尚無相關安排，使節來台各項安排，由外交部統一對外回應。

(中時 )