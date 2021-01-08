國民黨革實院長、北市議員羅智強8日推出「縱橫台北公投連署」行動，黨主席江啟臣痛批，民進黨立法院黨團只有3人跑票，其他人是「趨從黨意違背民意」，立院擋不下，靠公投來擋，今天要民意站出來，用選票趕走萊豬。

江啟臣今指出，因為公投在前年6月經民進黨多數暴力修《公投法》，讓公投不能綁大選，只2年投1次，基本上是沒收人民公投權力，把公投關回鐵籠。

他說，這次國民黨除了反萊豬公投，還有一個公投案是「還我公投綁大選」，所以喊出「挺公投、反萊豬」口號，一方面民眾藉由這次公投要政府還回直接民權的權力，恢復公投綁大選，另一個公投案就是反對含有萊克多巴胺豬肉及製品進口，呼籲民眾一併連署2個公投案，將在8月28日舉辦投票。

江啟臣抨擊，民進黨立院黨團完全不尊重民意，立院擋不下來，國民黨席次有限，現在開放萊豬進口，只好民眾靠公投來擋，民進黨立委黨團只有3個跑票，其他立委是「趨從黨意違背民意」，今天要民意站出來，用選票趕走萊豬。

羅智強指出，他連續3天發起縱橫台北行動，挑16處捷運站進行16場演講，這樣的行動不只是單一政黨議題，也是全民議題，中選會不斷拖時間，2個月要連署到50萬份是難上加難的工作，所以響應江啟臣遍地開花拚公投發起活動。

羅說，接下來準備騎腳踏車從台北到屏東，這場戰很重要，民眾問他「萊豬都進來了，拚公投還來得及嗎？」他回說，你要吃9個月萊豬，還是吃一輩子萊豬？很多民眾聽了點點頭，當然寧可只有9個月也不要一輩子。

(中時 )