雪景讓人彷彿置身童話故事中。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

還在下！海拔1500公尺以上的桃園拉拉山巨木群今凌晨降下初雪，山區瞬間變得像童話世界，吸引遊客上山賞景，體驗雪白世界的浪漫情懷。農委會林務局管理人員翁立信下午表示，山上氣溫已來到零下4度，拉拉山仍持續飄雪，積雪深達20公分，山壁、樹身佈上厚厚的雪花，放眼望去一片銀白，美不勝收。

濕冷寒流發威，桃園復興山區7日入夜後溫度下探，海拔1400至1300公尺的拉拉山、雪霧鬧部落約在昨凌晨4時許飄起雪花，居民見狀連忙趕拍，享受睽違3年的雪景；鄰近的巴稜國小、巴陵派出所也降下冰霰，車頂彷彿鋪上一層糖霜，教職員也堆起雪人，增添活潑氣息。

聽聞消息上山追雪的民眾，私家車自拉拉山巨木群登山口開始列隊，沿途一公里全被車輛占滿，只剩中間通道，巴陵派出所長蘇義良說，壯觀場面難得一見，所內電話也被民眾打爆，紛紛詢問氣溫與路況變化，警方也趁機宣導上山車輛應配掛雪鏈，收聽警廣接受最新消息。

桃園市觀光旅遊局指出，昨日天亮後積雪稍融，下起綿綿細雨，遊客也趁路面尚未結冰，上山欣賞美景；林務局人員翁立信也前往18號巨木前棧道巡查，表示喬木樹梢、樹身都已被白雪覆蓋，道路指示牌、木棧道及休憩座位也全是雪白一片，自步道向下看，眼見所及的積雪就深達20公分，棧道與階梯則是積了10公分厚，夢幻無比。

(中時 )