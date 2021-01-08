氣溫驟變最需要小心注意的是「中風的危機」。 （大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

氣溫驟變最需要小心注意的是「中風的危機」。 （大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

最近寒流來襲致氣溫驟降，老人家要小心中風，大甲68歲曾姓婦人去年底在寒冷的冬天晚上一覺不起，家人緊急送醫，經診斷是高血壓性腦出血，住院治療因病況嚴重而無進展，最終宣告不治。

大甲李綜合醫院神經內科黃信良醫師表示，天氣冷氣溫驟降手腳變得又冰又凍，血管隨著氣溫熱漲冷縮，血液無法如往常順利流向末梢，就容易出現手腳冰冷，但氣溫驟變最需要小心注意的是「中風的危機」。

曾姓婦人平時喜歡吃鹹且患有高血壓性心臟病及糖尿病，一直以來依醫師指示按時服藥並控制飲食，每天清晨上山運動；但在去年某個寒冷冬天晚上，因為房間內無暖氣設備，隔天又要出門旅行，興奮到睡不著覺。

第二天早上，家人發現婦人沒像平常一樣早起，到房間一看，驚見已陷入昏迷狀態，右手腳無力垂掛床沿，左手腳仍不時地擺動，家人緊急將她送醫，經診斷是高血壓性腦出血，住院治療因病況嚴重而無進展，最終宣告不治。

黃信良指出，預防腦中風應常做身體檢查，一旦發現有高血壓、糖尿病、心臟病及血液疾病等，就得趕快治療，定期給專科醫師看診，不可盲目照原來醫師的處方服藥而不去複診。

另外，保持身心愉快，遠離筵席大餐、味素，適當而持之有恆的運動很重要，但如果要到室外運動，應先量當下血壓，冬天建議要在太陽出來後才出門。霸王級寒流一波接一波來，一定要做好保暖，尤其患有慢性疾病的患者，更要注意。

(中時 )