萬芳推出新歌〈在那個冬天的下午，我愛你〉MV，特地邀來萬芳的媽媽客串共演，這是萬芳首度邀請自己的母親在MV中現身，母女倆依偎著彼此，在畫面上流露出動人的真情。母女同框實屬難得，萬芳表示，有一個角色，我覺得如果是白髮會很美，並且可以延伸更多想像，「我非常喜歡媽媽的白髮，覺得很美，所以邀請媽媽來詮釋這個角色，媽媽很輕鬆的接受我的邀請」。

近來眼尖的粉絲發現，萬芳剪掉了30公分長度的頭髮，整個人看起來更為輕盈，她回憶大約是回到15年 《慢火車》時期長度，「其實想剪很久了，也許是時候到了就換個新的樣子」。她隨著6月12日小巨蛋演唱會的即將到來，特別推出《給你們》典藏黑膠，不只將原先專輯中優美的圖文重新排版印製，將照片中細緻的光影和美景放大呈現。

2021新年來臨，萬芳在臉書發文提到「感覺一個什麼新的自己要長出來了」，好奇那個新的自己是什麼？她回應：「很難用言語表達……那是很內在很深很細微的覺察與感受。經過2020年的蛻變突變，長久積累的有機會得以釋放，還原被訓練前的自己成為新的自己。」

(中時 )