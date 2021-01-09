川粉衝進國會爆發警民衝突，藍營以此對照太陽花學運，不滿蔡政府一片噤聲。國民黨前副祕書長蔡正元細數美國崛起和稱霸的過程，但2008年金融海嘯、2021年國會風暴，足證美國夢碎，接棒的拜登雖然掌握國會多數，但重新出發畢竟路途漫漫。

蔡正元在臉書以「美國夢碎」為題發文，他表示，美國國會的太陽花暴亂，死了1個華府警官，還有死了至少4個川普的太陽花。

蔡正元說，美國在1861年爆發統獨戰爭，北方的統派獲得軍事勝利，南方獨派被掃進歷史的垃圾堆，接著北方奪取南方稅收和西部土地，資源倍增讓美國迅速崛起。經過兩次大戰，美國本土從無戰火，軍事勝利加上發了戰爭財，英法德俄在戰火中塌下，美國從此稱霸。

蔡正元指出，崛起和稱霸讓美國政治、經濟、科技、教育等都成為世界標準，但曾幾何時，2008年金融海嘯、2021年國會風暴都把美國模式的弱點和缺點，全部攤在世人眼皮下，美國已經不再是典範，也從此不再是模範。

蔡正元認為，世界上各個角落的親美派和精美派都不再意氣風發，接下棒子的拜登，雖然也掌握國會多數，但重新出發畢竟路途漫漫，美國夢碎是美國的不幸，卻是世界的幸運，各個國家從此可以自我警惕，可以學習美國，千萬不要效法美國。

(中時 )